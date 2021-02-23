Атлетіко – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20:45 - Читать на русском
В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко приймає лондонський Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Атлетіко – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Атлетіко:
Челсі:
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