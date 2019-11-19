toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Атлетіко близький до підписання Гімараєса – ним цікавився Шахтар

20:40 346 Читать на русском
Атлетіко близький до підписання Гімараєса – ним цікавився Шахтар
Бруно Гімараєс / фото із соцмереж

Півзахисник бразильського Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс невдовзі може стати гравцем мадридського Атлетіко. Раніше інтерес до нього проявляв донецький Шахтар.

22-річний хавбек взимку змінить клубну прописку, повідомляє AS.

Калініч ризикує достроково повернутися з Роми в Атлетіко – італійці розчаровані грою колишньої зірки Дніпра

За інформацією видання, представник "червоно-чорних" нещодавно прилітав до Іспанії задля перемовин із босами Атлетіко. "Матрацники" готові підписати бразильця після успішної інтеграції Ренана Лоді. Оборонець лише влітку змінив Атлетіко Паранаенсе на команду Дієго Сімеоне, але швидко освоївся на Ванда Метрополітано. Новий трансфер може коштувати мадридцям 30 млн євро.

У сезоні-2019 Бруно Гімараєс провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Він виступає на позиції опорного півзахисника.

Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єру

blog_ava
Росія може втратити місце на Євро-2020, Санкт-Петербург – право на проведення матчів, – Daily Mail
17:26
8177
Теги
Трансфери Атлетіко Атлетіко Іспанія Бразилія Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс Бруно Гімараєс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії
    Євро-2020 — 13:463315 Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії
4
год
:
45
хв
Еквадор
03:00
Колумбія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук