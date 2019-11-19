Атлетіко близький до підписання Гімараєса – ним цікавився Шахтар

Півзахисник бразильського Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс невдовзі може стати гравцем мадридського Атлетіко. Раніше інтерес до нього проявляв донецький Шахтар.

22-річний хавбек взимку змінить клубну прописку, повідомляє AS.

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За інформацією видання, представник "червоно-чорних" нещодавно прилітав до Іспанії задля перемовин із босами Атлетіко. "Матрацники" готові підписати бразильця після успішної інтеграції Ренана Лоді. Оборонець лише влітку змінив Атлетіко Паранаенсе на команду Дієго Сімеоне, але швидко освоївся на Ванда Метрополітано. Новий трансфер може коштувати мадридцям 30 млн євро.

У сезоні-2019 Бруно Гімараєс провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Він виступає на позиції опорного півзахисника.

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