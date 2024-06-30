Атлетіко офіційно оголосив про відхід чотирьох гравців. Це захисники Маріо Ермосо, Габріел Пауліста, півзахисник Вітоло та форвард Мемфіс Депай. Натомість універсал Сесар Аспілікуета отримав продовження контракту ще на один сезон.

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Відхід Мемфіса з Атлетіко відкриває можливість для трансферу Артема Довбика з Жирони, на якого клуб давно звернув увагу. Вільне місце в атаці може стати хорошою нагодою для здійснення довгоочікуваної угоди з українським форвардом.

До слова, Ермосо залишає Атлетіко після п’яти сезонів, в яких зіграв 174 матчі і забив 10 голів. Депай провів 40 матчів і забив 13 голів, серед яких важливі м’ячі проти Інтера та Гранади. Габріел приєднався взимку і зіграв у п’яти матчах минулого сезону. Вітоло взагалі жодного разу не виходив на поле у минулому сезоні.

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