Команди обмінялись небезпечними ударами Грізманна та Сауля на початку зустрічі, а трохи пізніше Льоренте влучив у поперечку. Єдиний гол у зустрічі був забитий наприкінці зустрічі: Корреа закинув м'яч на чужу половину поля, Карраско прокинув його повз тер Штегена та забив із метрів 35. У другій половині Барселона могла відігратись, але Лангле та Грізманн не змогли пробити Облака і Атлетіко втримав перемогу.

Атлетіко переміг Барселону: "блаугранас" деградують, Мессі має піти, а "матрацників" зарано коронувати на золото

Таким чином, Атлетіко набрав 20 очок та зрівнявся з Реал Сосьєдадом на вершині турнірної таблиці і має ще дві гри в запасі. Барселона з 11 пунктами залишилась на 10 позиції.