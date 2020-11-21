Атлетіко – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
21:55 - Читать на русском
Атлетіко в рамках 10-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 10-го туру Ла Ліги Атлетіко – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Атлетіко:
Барселона:
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