Атлетіко приймає Барселону в рамках 16-го туру Ла Ліги. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Атлетіко – Барселона стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24". Каталонці мають шанс одноосібно очолити турнірну таблицю, а для "матрацників" це, можливо, останній шанс повернутися в боротьбу за найвищі місця. До звітного туру команда Дієго Сімеоне відставала від лідера на 11 очок.

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Варто зауважити, що у минулому сезоні на Ванда Метрополітано перемогу з рахунком 2:0 здобули господарі. Проте Барселона взяла реванш на Камп Ноу (2:0), коли командою вже керував Хаві.

Стартові склади:

Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Хіменес, Мандава – Льоренте, Коке, Барріос, Карраско – Грізманн, Феліш

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде – Гаві, Бускетс, де Йонг – Дембеле, Фаті, Педрі