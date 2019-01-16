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Атлетіко – Жирона – 3:3 – відео голів та огляд матчу

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Атлетіко – Жирона – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Атлетіко – Жирона – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Жирона створила сенсацію в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, вибивши з турніру мадридський Атлетіко.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, матч-відповідь (перший матч – 1:1)

Атлетіко – Жирона – 3:3

Голи: Калініч, 12, Корреа, 66, Грізманн, 84 – Фернандес, 37, Стуані, 59, Думбія, 87

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Господарі швидко вийшли вперед – Калініч реалізував свою нагоду. Втім, ще до перерви Жироні вдалося відновити статус-кво.

Після перерви Стуані, якого сватають у Барселону, вивів свою команду вперед. Вже за декілька хвилин Корреа зробив рахунок нічийним, а згодом Грізманн майже привів свою команду у наступний раунд. Гол француза не шокував Жирону, і наприкінці матчу Думбія своїм голом зробив головну сенсацію Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Атлетіко - Жирона: Середа 16 січня 2019

Атлетіко
Матч завершено
3 : 3
Жирона
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