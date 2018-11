Атлетіко – єдина команда у топ-5 чемпіонатах, яка не пропускала у першому тайму цього сезону

Атлетіко встановив рекорд, жодного разу не пропустивши у 1 таймі цього сезону.

У 11 турі чемпіонату Іспанії Леганес приймав у себе вдома мадридський Атлетіко. Перший тайм закінчився без забитих м’ячів, проте підсумковий результат матчу – 1:1.

Таким чином Атлетіко став єдиною командою, яка цього чемпіонату жодного разу не пропустила гол у першому таймі серед команд топ-5 чемпіонатів Європи.

Англійський Ліверпуль, французький Монпельє та італійський Інтер пропустили за перший тайм по 1 голу, повідомляє Opta.

0 - Atletico de Madrid are the only team from the top five European leagues yet to concede a goal in the first half of games so far this season (Liverpool, Montpellier e Inter, 1). Wall pic.twitter.com/jf046mFkZa