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Атлетіко – єдина команда у топ-5 чемпіонатах, яка не пропускала у першому тайму цього сезону

16:10 76 Читать на русском
Атлетіко – єдина команда у топ-5 чемпіонатах, яка не пропускала у першому тайму цього сезону
Ян Облак / Фото: ФК Атлетіко

Атлетіко встановив рекорд, жодного разу не пропустивши у 1 таймі цього сезону.

У 11 турі чемпіонату Іспанії Леганес приймав у себе вдома мадридський Атлетіко. Перший тайм закінчився без забитих м’ячів, проте підсумковий результат матчу – 1:1.

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Таким чином Атлетіко став єдиною командою, яка цього чемпіонату жодного разу не пропустила гол у першому таймі серед команд топ-5 чемпіонатів Європи.

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Англійський Ліверпуль, французький Монпельє та італійський Інтер пропустили за перший тайм по 1 голу, повідомляє Opta.

Іспанія11 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Атлетіко: Субота 03 листопада 2018

Леганес
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Іспанія Атлетіко Атлетіко Леганес - Атлетіко
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