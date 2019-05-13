Атлетіко – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко не зміг обіграти Севілью у 37 турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Атлетіко – Севілья.

Атлетіко і Севілья розписали нічию. На гол Коке в середині першого тайму після перерви результативним ударом відповів Пабло Сарабія.

Лунін із Леганесом поступився Еспаньйолу, Атлетік переміг Сельту: 37-й тур Прімери, матчі неділі

Перед завершальним туром Прімери Атлетіко гарантував собі срібні медалі, а Севілья продовжує боротися за путівку в Лігу чемпіонів.