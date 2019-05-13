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Атлетіко – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу

13 травня 07:30 154 Читать на русском
Атлетіко – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Атлетіко – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко не зміг обіграти Севілью у 37 турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Атлетіко – Севілья.

30’ Коке
 
Пабло Сарабія 70’
30’ Коке
70’ Пабло Сарабія

Атлетіко і Севілья розписали нічию. На гол Коке в середині першого тайму після перерви результативним ударом відповів Пабло Сарабія.

Лунін із Леганесом поступився Еспаньйолу, Атлетік переміг Сельту: 37-й тур Прімери, матчі неділі

Перед завершальним туром Прімери Атлетіко гарантував собі срібні медалі, а Севілья продовжує боротися за путівку в Лігу чемпіонів.

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Відеоновини Іспанія Атлетіко Атлетіко Севілья Севілья Атлетіко - Севілья
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