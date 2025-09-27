Атлетіко та Реал проведуть матч сьомого туру чемпіонату Іспанії. Стартові склади команд можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 27 вересня, відбудеться матч сьомого туру чемпіонату Іспанії, у якому Атлетіко прийматиме Реал. Стартовий свисток запланований на 17:15 за київським часом.

Зазначимо, що українець Андрій Лунін звично розташовується на лаві запасних. З цікавого – Грізманн залишається в резерві у Дієго Сімеоне та повернення Джуда Беллінгема в основу "вершкових".

Стартові склади:

Атлетіко: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко, Сімеоне, Барріос, Коке, Гонсалес, Альварес, Сьорлот

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Хьойсен, Каррерас, Беллінгем, Чуамені, Вальверде, Гюлер, Мбаппе, Вінісіус

