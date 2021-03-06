"Нинішній сезон прекрасний. Завтра зустрінуться дві команди, які перебувають в однакових умовах і йдуть у верхній частині турнірної таблиці. Буде боротьба за три очки, це очевидно. Попереду ще багато ігор.

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Як оціню Суареса? Залежно від гри, яку ви хочете оцінити. Проти Севільї та Реал Сосьєдада він зробив надзвичайну роботу. У грі з Челсі в нього було небагато моментів. Все залежить від того, як ми володіємо м'ячем, а не від Суареса. Коли ми тримали м'яч, ми створювали йому моменти.

Зовсім нещодавно говорили, що у Реала і Барселони немає шансів, а тепер подивіться, де вони зараз. Ми знаємо, що це дуже важкий чемпіонат", – наводить слова Сімеоне Marca.

До слова, мадридське дербі між Атлетіко та Реалом відбудеться завтра, 7 березня, початок о 17:15. "Матрацники" наразі розташувались на першому місці з 58 очками, а Барселона та Реал на 2 та 3 позиціях відповідно, маючи по 53 пункти в активі.

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