toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Атлетіко – Реал: Марсело та Іско пропустять дербі, Модріч повернувся після травми

14:05 58 Читать на русском
Атлетіко – Реал: Марсело та Іско пропустять дербі, Модріч повернувся після травми
Лука Модріч (посередині) / AFP

Зінедін Зідан зможе розраховувати на Луку Модріча у мадридському дербі, однак деякі гравці Реала продовжують своє відновлення від травм.

 

Реал у своєму офіційному Твіттері опублікував заявку на матч 7 туру Прімери проти Атлетіко.

Зідан: Реал хоче перемогти в дербі проти Атлетіко

Серед п'ятьох хавбеків "вершкових" знайшлося місце і Луці Модрічу, який встиг відновитися після пошкодження. А от Іско і Марсело команді не допоможуть – іспанець та бразилець, на відміну від віце-чемпіона світу, не змогли вчасно залікувати свої травми.

Нагадаємо, мадридське дербі між Атлетіко та Реалом відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна
14:40
1441
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Атлетіко - Реал Мадрид Лука Модріч Лука Модріч Марсело Марсело Іско Іско
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Ювентус
16:00
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук