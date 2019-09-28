Атлетіко – Реал: Марсело та Іско пропустять дербі, Модріч повернувся після травми

Зінедін Зідан зможе розраховувати на Луку Модріча у мадридському дербі, однак деякі гравці Реала продовжують своє відновлення від травм.

Реал у своєму офіційному Твіттері опублікував заявку на матч 7 туру Прімери проти Атлетіко.

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Серед п'ятьох хавбеків "вершкових" знайшлося місце і Луці Модрічу, який встиг відновитися після пошкодження. А от Іско і Марсело команді не допоможуть – іспанець та бразилець, на відміну від віце-чемпіона світу, не змогли вчасно залікувати свої травми.

Нагадаємо, мадридське дербі між Атлетіко та Реалом відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

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