Карім Бензема та Лукас Васкес не допоможуть "вершковим" у поєдинку проти Атлетіко, інформує AS.

"Поважай суперників і перестань вдавати мавпу": Вінісіус став жертвою расизму агента – Реал буде судитися

Француз пропускав попередні дві гри через проблеми з коліном, але Реал сподівався, що до дербі він таки встигне відновитися. Сьогодні команда Анчелотті проводила останнє тренування, і Бензема на ньому не було. Друга втрата – Лукас Васкес, який поки займається лише індивідуально і не готовий грати.

Додамо, що матч Атлетіко – Реал відбудеться завтра, початок о 22:00. "Вершкові" з максимумом очок (15) очолюють таблицю Прімери, а сусіди мають на 5 пунктів менше.

Вальядолід програв найгіршій команді Європи – екс-форвард Реала став героєм у компенсований час