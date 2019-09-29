Атлетіко – Реал: будинок Каземіро пограбували під час матчу – в приміщені перебували дружина та дочка гравця

Грабіжники продовжують полювати на будинки відомих гравців під час матчів.

Під час матчу 7-го туру Ла Ліги Атлетіко – Реал (0:0) невідомі вдерлись до будинку хавбека "вершкових" Каземіро, повідомляє El Chiringuito.

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Під час пограбування в приміщені перебували дружина та дочка 27-річного бразильця, але, на щастя, вони не постраждали. Про нанесені збитки від інциденту – не повідомляється.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли злочинці пробираються в будинки відомих гравців.

В нинішньому сезоні Ла Ліги Каземіро провів 7 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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