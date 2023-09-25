Атлетіко – Реал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
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Атлетіко переграв Реал в рамках 6 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
18’ Антуан Грізманн
46’ Альваро Мората
Тоні Кроос 35’
18’ Антуан Грізманн
35’ Тоні Кроос
46’ Альваро Мората
Атлетіко ошелешив лідера таблиці 2 голами за 18 хвилин. Мората і Грізманн замикали верхові подачі партнерів, залишаючись без опіки. Більярдний удар Крооса дав Реалу надію на камбек, але нічого путнього з цього не вийшло.
Атлетіко ефектно переміг Реал у дербі, забивши три голи головою – "вершкові" зазнали першої поразки в сезоні
Через 33 секунди після виходу з роздягалень Атлетіко повернув собі комфортну перевагу. Сауль додав до свого активу другий асист, а Мората із задоволенням ще раз вразив ворота колишньої команди. Підопічні Сімеоне без проблем довели справу до перемоги, завдавши Реалу першої поразки в сезоні.
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