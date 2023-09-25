Атлетіко ошелешив лідера таблиці 2 голами за 18 хвилин. Мората і Грізманн замикали верхові подачі партнерів, залишаючись без опіки. Більярдний удар Крооса дав Реалу надію на камбек, але нічого путнього з цього не вийшло.

Атлетіко ефектно переміг Реал у дербі, забивши три голи головою – "вершкові" зазнали першої поразки в сезоні

Через 33 секунди після виходу з роздягалень Атлетіко повернув собі комфортну перевагу. Сауль додав до свого активу другий асист, а Мората із задоволенням ще раз вразив ворота колишньої команди. Підопічні Сімеоне без проблем довели справу до перемоги, завдавши Реалу першої поразки в сезоні.