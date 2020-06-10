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"Атлетіко – переможець Ліги чемпіонів": президент мадридців сподівається на форс-мажор

23:11 142 Читать на русском
"Атлетіко – переможець Ліги чемпіонів": президент мадридців сподівається на форс-мажор
Дієго Сімеоне / Фото ФК Атлетіко

Президент Атлетіко Енріке Сересо звернув увагу УЄФА на досягнення "матрацників" в 1/8 фіналу ЛЧ.

"Залишилося ще кілька матчів 1/8 фіналу, потім чвертьфінал, півфінал і фінал. Ми розуміємо, що УЄФА намагається провести всі ці матчі в одному місті. Були розмови про Іспанію, Португалію.

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Говорили про можливість зробити "фінал чотирьох" з тих команд, які залишаться. Поки нічого не відомо, поки це не офіційно, щоб говорити про це.

Але ми повинні звернути увагу, якщо Ліга чемпіонів не буде дограна, то володарем трофею повинна стати та команда, яка обіграла чинного чемпіона. Адже саме ми вибили з турніру Ліверпуль!" – цитує Сересо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в рамках 1/8 фіналу ЛЧ Атлетіко здолав Ліверпуль за сумою двох матчів (4:2).

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