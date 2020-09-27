"Я впевнений в тому, що прихід Суареса – показник того, що ми продовжуємо зростати як клуб і команда. Його статус посилить нашу атакувальну міць і підвищить внутрішню конкуренцію. Будемо сподіватися, що він продовжить показувати таку ж історичну статистику, як і в Барселоні.

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Ми спілкувалися з ним в минулому, до того, як він перебрався в Барселону. Тоді він вибрав інший шлях і провів там шість успішних, чудесних і великих років. Атлетіко сповнений ентузіазму. Сподіваємося, що він якомога швидше пристосується до наших вимог, а його голи допоможуть нам бути там, де ми завжди були.

Він чудовий гравець, його сильна сторона – рух в штрафному. Зіткнувшись з відходом Морати, найкраще що можна було зробити – знайти когось, хто в минулому сезоні забив більше, ніж він. У випадку з Суаресом цифри говорять самі за себе.

Він відразу був переконаний, що Атлетіко – найкраще місце, щоб показати, що він все ще може бути важливим гравцем. Я ж знайшов у Суаресі те, що потрібно цьому клубу – азарт і голод", – цитує Сімеоне Marca.

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