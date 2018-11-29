Атлетіко – Монако – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко на класі перемогло Монако у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Монако на "Футбол 24".

Матч розпочався з голу Атлетіко, а до перерви Грізманн подвоїв перевагу господарів. В другому таймі Монако мав можливість відіграти один м'яч, Савіч отримав другу жовту картку і привіз пенальті на власні ворота, проте Фалькао не зумів його реалізувати.

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Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 12 очок і очолив групу A, а Монако з 1 пунктом лишається на останній позиції.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група A

Атлетіко – Монако – 2:0

Голи: Бадіашиль, 2, (аг), Грізманн, 24

Нереалізований пенальті: Фалькао, 82

Вилучення: Савіч, 82