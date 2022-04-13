Атлетіко – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ – Зінченко в заявці
20:55 - Читать на русском
Мадридський Атлетіко в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Атлетіко і Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO". Перша зустріч завершилась перемогою "містян" з рахунком 1:0. Олександр Зінченко розпочне поєдинок на лаві запасних.
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Стартові склади
Атлетіко:
Манчестер Сіті:
Атлетіко – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів
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