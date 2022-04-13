Битва між чемпіонами Англії тра Іспанії стала головною подією в чвертьфіналі ЛЧ. Принаймні, для тактичних аналітиків. Пеп Гвардіола та Дієго Сімеоне на топовому рівні презентують діаметрально протилежні підходи до побудови гри – враховуючи аргентинське коріння їхніх футбольних ідей, зустріч можна було б назвати черговим раундом протистояння меноттістів та білардістів. Тобто, битви технічного атакувального стилю проти грубої роботи на результат.

Попри кардинально різні погляди на футбол, Пеп і Дієго схожі в одному – обидва коучі в топ-матчах люблять адаптуватись під суперника, максимально нівелюючи його сильні сторони. Для Сімеоне цей режим є звичним, а Гвардіола перемикається на нього у поєдинках на виліт. Обидва бажають зменшити ризики, однак каталонець досягає це завдання через контроль м'яча, а аргентинець працює через контроль території. Перший матч між Манчестер Сіті та Атлетіко у всій красі розкрив цей аспект.

Манчестер Сіті мінімально переміг Атлетіко в першому чвертьфіналі ЛЧ – Зінченко залишився в запасі

Мадридці вийшли у традиційній схемі 5-3-2 з максимальною компактністю й глибокими позиціями нападників. Внаслідок проблем на лівій половині поля Фелішу довелося опускатись, перетворюючи схему в 5-4-1, але вже з середини першого тайму Ель Чоло відкрито перебудувався на 5-5-0. Ця ігрова модель стала головним мемом поєдинку на Етіхаді, однак в обороні вона виявилась надзвичайно ефективною. Сіті до перерви нічого не створив.

Британці старалися контролювати м'яч, тож при білд-апі команда вибудовувалась у 3-2-5 – це давало контроль у першій фазі, але дозволяло Атлетіко захищати територію в центральній зоні. "Родзинкою" повинні були стати зміщення Канселу в центр для перевантаження зон і обіграшів з Де Брюйне, але перехід мадридців на 5-5-0 нівелював цей козир.

У підсумку, обидва тренери реалізували свої ідеї – Гвардіола нівелював небезпеку контратак "матрацників", а Сімеоне максимально убезпечив себе від позиційних атак "містян".

В другому таймі обивді команди підняли ставки – Атлетіко повернувся в схему 5-4-1, а Манчестер Сіті внаслідок виходу Гріліша, Жезуса та Фодена перебудувався у 3-1-6. Саме ці перестановки й вирішили хід зустрічі. Іспанці не змогли конвертувати свою агресію у гол, адже нападники сиділи глибоко й змушені були долати занадто велику відстань у контратаках. У підсумку, "матрацники" не провели жодного удару по воротах.

"Містяни" ж, перевантаживши п'ятірку захисників суперника своєю шісткою в атаці, змусивши оборону гостей розриватись. У Сіті з'явилися діагоналі й знову почали проходити перевантаження зон – з них і прилетів єдиний гол у першому матчі. Його забив Де Брюйне, який ідеально користувався територією. Великою мірою, план Ель Чоло було зруйновано, а відповіді на рішення Гвардіоли так і не знайшлося. Тим не менш, індивідуальний клас та готовність Атлетіко терпіти допомогли повернутись додому лишень з мінімальною поразкою при мінімумі моментів з боку Сіті.

Що це значить для матчу-відповіді? З одного боку, пропущений гол – це катастрофа для "матрацників", адже вся стратегія Дієго Сімеоне будувалася на нівелюванні міці позиційної атаки Манчестер Сіті. Платою за цей хід стала відсутність контргри. Тепер же Атлетіко доведеться розкриватись – рано чи пізно. "Містяни" отримають простір. Наслідки такого розвитку подій ми вже побачили на Етіхаді. У позиційному ж наступі мадридці ніколи не були сильнішими за своїх конкурентів.

З іншого боку, Ман Сіті теж повинен хвилюватись. Як мінімум, протягом 40-50 хвилин гра не буде йти в один бік – Атлетіко доведеться провокувати "містян" на відкриту гру від воріт до воріт. Проблема англійців полягає в тому, що навіть у такому режимі оборона "матрацників" здатна витримувати колосальний тиск просто завдяки своїм характеристикам, класу й досвіду роботи в такому режимі.

В захисті ж у Пепа зараз не все добре, що яскраво продемонстрував матч проти Ліверпуля – у перехідних фазах команда допускає багато простих помилок, розкриваючи зони прямо в центрі оборони й забагато дозволяючи на флангах. Манчестер Сіті критично бракує Діаша – він блискуче читав гострі моменти ще у зародку й підтягував за собою усіх партнерів. Між тим, Атлетіко в контратакувальному футболі дуже небезпечний. Манчестер Юнайтед в цьому вже переконався.

У першому матчі ми побачили чистий футбол Гвардіоли й Сімеоне в комфортних для них умовах. Пеп контролював контратаки "матрацників", а Ель Чоло – територію для позиційного наступу "містян". Тепер обом доведеться проявити себе за діаметрально протилежних умов. В цьому й полягає головна "родзинка" вечора на Ванда Метрополітано.

Кадрова ситуація

У Атлетіко в лазареті залишаються два важливих футболісти основи – центрбек Хіменес і і опорний хавбек Еррера. Втрати відчутні, але мадридці вміють грати без них. Власне, без них вони провели потужний матч на Етіхаді. Натомість після дискваліфікації повернувся Феррейра-Карраско – і це дуже важливо, враховуючи необхідність агресивно працювати попереду.

Манчестер Сіті продовжує грати без травмованого Діаша. Крім того, через перебір жовтих карток на поле не вийде Жезус, який корисно проявляє себе у топових поєдинках. Зате повернувся після тривалої дискваліфікації Вокер – улюбленець Пепа. Для Сіті це – величезний плюс, адже Канселу кращий за Аке чи Зінченка зліва, а Кайл може виконувати той же функціонал, що і Жоау.

Орієнтовні склади на матч Атлетіко – Манчестер Сіті

Атлетіко: Облак – Льоренте, Савіч, Феліпе, Мандава, Лоді – Коке, Кондогбія, Лемар – Грізманн, Феліш

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Фоден, Гріліш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери однозначним фаворитом вважають Манчестер Сіті, що й не дивно. У "містян" перевага в один м'яч, вони не програли жодного з останніх 12 виїзних поєдинків (при 10 перемогах) і по суті переграли Ліверпуль на вихідних (нехай і не без нюансів). Атлетіко ж не виграв жодної домашки в єврокубках, починаючи з жовтня 2020 року. Крім того, всіх тривожить поразка від Мальорки й низька результативність "матрацників" – в останніх 5-ти матчах команда лишень раз забила більше одного гола.

Тим не менш, ніхто не враховує фактор певної втоми Манчестер Сіті після надзвичайно виснажливої зустрічі з Ліверпулем – команді довелося зробити 181 ривок на полі, що стало рекордом "містян" по сезону. Також варто зазначити, що у топ-матчах в 2022 році підопічні Пепа Гвардіоли рідко залишають свої ворота сухими – Едерсона прошивав Ліверпуль (2 м'ячі), МЮ (1), Тоттенхем (3) і Арсенал (1). Лишень Челсі та Атлетіко не забивали цьому колективу.

Враховуючи некомфортні тактичні умови сьогоднішнього поєдинку для обох тренерів та команд, а також вищезазначені фактори, можна прогнозувати розмін голами. Навряд чи їх буде багато, але по одному підопічні Пепа та Ель Чоло точно повинні забити. Питання в тому, чи здатна банда Сімеоне на щось більше?

Саме від цього й залежатиме доля протистояння. На нашу думку, перевершити Гвардіолу йому не вдасться. По-перше, Ель Чоло є феноменальним адаптивним тренером – він вибудовує колективи, які здатні руйнувати сильні якості суперника. Коли ж справа доходить до власного креативу, Атлетіко просідає. Пеп же вміло шукає якісь нові варіанти гри – щоправда, часто каталонець не знає цьому міри, що виливається у поразки в ЛЧ (до речі, ще один фактор на користь мадридців).

Дана особливість і принесла Гвардіолі перемогу в першому матчі. Оригінальним стартовим планом він нівелював контргру Атлетіко, а змінами по ходу гри він поставив Сімеоне в ситуацію, до якої той не був готовий – і на яку так і не відповів. Саме тому ми ставимо на прохід Манчестер Сіті, хоча на перемогу в Мадриді ставити ризиковано. Вистачить і нічиєї.

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