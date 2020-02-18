Атлетіко – Ліверпуль: Сауль поділився секретом правильної протидії команді Клоппа

Хавбек Атлетіко Сауль Ньїгес поділився своїми очікуваннями перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Ліверпуль майже ідеальний, у них є чудові гравці в кожній лінії. Втім, їм дуже важко, якщо суперник сідає глибоко і захищається. Ліверпулю потрібен простір.

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Я спостерігав за ними проти Норвіча, і якби не неймовірний гол Мане, то вони б не виграли. Вони вирвали багато перемог в таких ситуаціях, це говорить про характер цієї команди. Це не просто удача, а робота і самопожертва, боротьба за кожен момент", – цитує Сауля Guardian.

Відзначимо, що поєдинок Атлетіко – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 18 лютого, на Ванда Метрополітано. Початок матчу о 22:00.

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