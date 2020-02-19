Атлетіко – Ліверпуль: Гулліт звинуватив ван Дейка у поразці мерсисайдців

Легенда нідерландського футболу Рууд Гулліт розкритикував свого співвітчизника – захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка – за його гру у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (0:1).

"Ван Дейк жахливо зіграв у матчі з Атлетіко. Він подарував супернику кутовий, який призвів до гола. Його дії були незграбними. Атлетіко трохи пощастило, і вони забили гол.

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Футболісти Ліверпуля знають, що забивають багато голів на Енфілді. Але у матчі-відповіді вони повинні діяти краще і швидше", – наводить слова Гулліта The Mirror з посиланням на beIN SPORTS.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

У поточному сезоні 28-річний ван Дейк провів за свою команду 36 матчів, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.

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