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Атлетіко – Ліверпуль: Феліш та ще два гравці основи "матрацників" пропустять гру

17 лютого 16:38 745 Читать на русском
Атлетіко – Ліверпуль: Феліш та ще два гравці основи "матрацників" пропустять гру
Жоау Феліш / Reuters

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

 

Португалець пропустив сьогоднішнє тренування мадридського клубу, інформує Mundo Deportivo.

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20-річний футболіст був близький до того, щоб повністю відновитися від травми, але захворів фаринготонзилітом. Хвороба уповільнила хід його відновлення після м'язового пошкодження, тому Феліш пропустить завтрашню гру на Ванда Метрополітано. Крім того, з Ліверпулем не зіграють півзахисник Ектор Еррера і захисник Кіран Тріпп'єр.

Нагадаємо, що Атлетіко придбав Феліша в липні минулого року у Бенфіки за 126 млн євро. В поточному сезоні португалець зіграв за команду Сімеоне 23 матчі і забив 4 голи.

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Теги
Атлетіко - Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Ектор Еррера Ектор Еррера Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр Жоау Феліш Жоау Феліш
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