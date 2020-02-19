Атлетіко – Ліверпуль: екс-наставник Карпат відвідав матч Ліги чемпіонів і висловив повагу Сімеоне

Колишній тренер Карпат Олександр Чижевський поділився емоціями від матчу Ліги чемпіонів Атлетіко – Ліверпуль, на який фахівцю вдалось потрапити.

"Маса задоволення від атмосфери на стадіоні. Ще раз переконався, наскільки сильна ігрова дисципліна в Сімеоне на футбольному полі. Попри всю перевагу Ліверпуля, в них було нуль гострих моментів біля воріт Атлетіко", – поділився Чижевський у своєму Facebook.

Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зазначимо, 48-річний фахівець працював з Карпатами у 2019 році – під його керівництвом "зелено-білі" зберегли прописку в УПЛ за підсумками сезону.

Нагадаємо, Атлетіко мінімально переграв Ліверпуль (1:0) в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 11 березня, початок о 22:00.

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