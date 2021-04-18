Атлетіко легко розібрався з Ейбаром в рамках 33-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Саме така перемога була вкрай потрібна команді Дієго Сімеоне. Атлетіко розгубив свою впевненість, а разом із нею і перевагу над конкурентами. Переоцінювати звитягу над Ейбаром теж не варто, але саме так повинен грати лідер чемпіонату проти останньої команди.

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Завдяки цій перемозі Атлетіко принаймні тимчасово відірвався від Реала на чотири очки. Ейбар залишається на дні з жахливою безвиграшною серією – востаннє команда перемагала в рамках Ла Ліги ще 3 січня, або 14 матчів тому.