Атлетіко – Ейбар – 5:0 – відео голів та огляд матчу
21:56 - Читать на русском
Атлетіко легко розібрався з Ейбаром в рамках 33-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
42’ Анхель Корреа
44’ Анхель Корреа
54’ Маркос Льоренте
68’ Маркос Льоренте
42’ Анхель Корреа
44’ Анхель Корреа
54’ Маркос Льоренте
68’ Маркос Льоренте
Саме така перемога була вкрай потрібна команді Дієго Сімеоне. Атлетіко розгубив свою впевненість, а разом із нею і перевагу над конкурентами. Переоцінювати звитягу над Ейбаром теж не варто, але саме так повинен грати лідер чемпіонату проти останньої команди.
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Завдяки цій перемозі Атлетіко принаймні тимчасово відірвався від Реала на чотири очки. Ейбар залишається на дні з жахливою безвиграшною серією – востаннє команда перемагала в рамках Ла Ліги ще 3 січня, або 14 матчів тому.
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