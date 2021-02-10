Атлетіко оперативно визначився з нейтральним стадіоном для проведення "домашнього" матчу проти Челсі.

"Матрацники" прийматимуть лондонців на Національному стадіоні в Бухаресті, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед та ще один матч 1/16 Ліги Європи перенесли на нейтральне поле

Іспанська влада до 2 березня продовжила обмеження для гостей з Великобританії, а матч запланований на 23 лютого. Румунська арена є знаковою для Атлетіко – саме тут мадридці виграли фінал Ліги Європи 2011/12 проти Атлетіка (3:0).

Нагадаємо, раніше довелося переносити матчі РБ Лейпциг – Ліверпуль та Борусія М – Манчестер Сіті. Обидва вони відбудуться на будапештській Пушкаш Арені.

Маліновський у битві за перший фінал, Ярмоленко їде до МЮ, Баварія за крок від статусу №1 у світі – топ-матчі мідвіку