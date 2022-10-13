Брюгге вистояв у Мадриді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Дивіться відео вилучення Камаля Сова та огляд матчу на "Футбол 24".

Щоб вирішити завдання з виходу до плей-офф Ліги чемпіонів, Брюгге мав вистояти в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. І бельгійцям вдалося вирішити це складне завдання – воротар команди Сімон Міньйоле здійснив цього вечора цілих 14 порятунків власних воріт.

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Згідно зі статистичним порталом Opta, це – рекорд Ліги чемпіонів з того часу, як компанія веде підрахунок статистики турніру. Досі ще жоден воротар у рамках ЛЧ не робив такої кількості порятунків у непрограшному для своєї команди матчі. Міньйоле є чим пишатися!

Нехай у цій зустрічі не було забито м'ячів, проте форвард Брюгге Камаль Сова заробив вилучення і тепер буде змушений пропустити перший матч 1/8 фіналу через дискваліфікацію. Це буде шанс для нашого Романа Яремчука.

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