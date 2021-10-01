У таборі каталонців продовжується підготовка до центрального матчу 8-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

Головний тренер Барселони Рональд Куман обрав 22 гравців, які захищатимуть честь команди у виїзному поєдинку проти Атлетіко.

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До заявки каталонців повернувся оборонець Жорді Альба, який через травму пропустив близько двох тижнів. Натомість півзахисник Педрі не потрапив до списку гравців на зустріч з "матрацниками".

Чинний чемпіон Іспанії Атлетіко прийматиме Барселону 2 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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