Барселона у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Короля здолала Атлетіко (1:0). Відео гола та огляд матчу – на "Футбол 24".

Атлетіко та Барселона видали неймовірний матч у першому півфіналі Кубка Іспанії, зігравши внічию 4:4.

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді

У другому поєдинку рахунок було відкрито на 27-й хвилині: Ямаль, змістившись у центр, отримав пас і зробив чудову розрізну передачу, що пройшла повз Де Пауля і Ле Нормана. Торрес, який вийшов на лінію захисту, скористався моментом і, вийшовши віч-на-віч із голкіпером, спокійно переграв Муссо!

Попри численні моменти та боротьбу, фінальний свисток зафіксував результат, який приніс мінімальну перемогу Барселоні. Таким чином, "блаугранас" вийшли до фіналу Кубка Іспанії, де нас чекає Ель Класіко.

Атлетіко врятував нічию з Барселоною у грандіозному півфіналі Кубка Іспанії – команди забили по чотири голи