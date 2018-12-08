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Атлетіко – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

18:55 66 Читать на русском
Атлетіко – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Атлетіко – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко розгромив Алавес в 15-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетіко – Алавес – 3:0

Голи: Калініч, 25, Грізманн, 82, Родріго, 87

Матч між, на той момент, третьою та четвертою командами Прімери несподівано завершився легкою перемогою підопічних Дієго Сімеоне.

Атлетіко розгромив Алавес та наздогнав Барселону: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 28 очок і наздогнав Барселону, яка сьогодні зустрінеться з Еспаньйолом. Алавес з 24 пунктами лишився на 4 позиції.

Іспанія15 турСан Мамес (Більбао)

Атлетіко - Алавес: Субота 08 грудня 2018

Атлетіко
Матч завершено
3 : 0
Алавес
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Відеоновини Іспанія Алавес Алавес Атлетіко - Алавес Атлетіко Атлетіко
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