Атлетіко – Алавес – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко розгромив Алавес в 15-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Атлетіко – Алавес – 3:0

Голи: Калініч, 25, Грізманн, 82, Родріго, 87

Матч між, на той момент, третьою та четвертою командами Прімери несподівано завершився легкою перемогою підопічних Дієго Сімеоне.

Атлетіко розгромив Алавес та наздогнав Барселону: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 28 очок і наздогнав Барселону, яка сьогодні зустрінеться з Еспаньйолом. Алавес з 24 пунктами лишився на 4 позиції.