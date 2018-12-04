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Атлетік звільнив Беріссо

14:17 537 Читать на русском
Атлетік звільнив Беріссо
Едуардо Беріссо / фото: ФК Атлетік Більбао

Едуардо Беріссо більше не є головним тренером Атлетіка Більбао. Клуб вирішив попрощатись зі спеціалістом всього через півроку після початку співпраці.

Едуардо Беріссо звільнений з посади наставника Атлетіка Більбао. Керівництво клубу прийняло таке рішення після поразки від Леванте в матчі 14 туру Ла Ліги, інформує офіційний сайт Атлетіка.

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Виконувачем обов'язків головного тренера призначений Гаіска Гарітано. До слова, раніше Беріссо успішно пройшов курс лікування від раку.

Беріссо очолив Атлетік наприкінці травня 2018 року. В 14 турах під керівництвом 49-річного тренера баски здобули лише одну перемогу та знаходяться у зоні вильоту.

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Головне Іспанія Трансфери Едуардо Беріссо Едуардо Беріссо Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетік Атлетік
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