Атлетік зіграв унічию з Алавесом: 35-й тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 35-го туру іспанської Прімери Алавес на виїзді розписав мирову нічию з Атлетіком. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 35-й тур

Атлетік – Алавес – 1:1

Голи: Ечебаррія, 42 – Бастон, 45+1

Атлетіко – Вальядолід – матч розпочнеться о 17:15

Леганес – Сельта – матч розпочнеться о 19:30

Барселона – Леванте – матч розпочнеться о 21:45

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У першому матчі 35 туру чемпіонату Іспанії зустрічались Атлетік і Алавес. Сусіди по турнірній таблиці борються за сьому сходинку, яка дасть право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Наразі "баски" випереджають суперника на три очки, однак якщо сьогодні переможе Алавес, то наздожене їх за очками і обійде за особистими зустрічами.

У першому таймі Атлетіко володів беззаперечною перевагою, однак найбільш небезпечний момент створили суперники: після удару Хоні на восьмій хвилині м’яч влучив у стійку. Під кінець першого тайму гра пішла на зустрічних курсах і спочатку Беньят Ечебаррія за три хвилини до закінчення першого тайму вивів Атлетік вперед, а на першій доданій хвилині Борха Бастон зрівняв рахунок (арбітр навіть переглядав момент взяття воріт через систему VAR аби переконатись у правильності свого рішення). У другому таймі Атлетік продовжував тиснути, але матч так і закінчився 1:1.

Після цього матчу Атлетік з 50-ма пунктами залишається на сьомому місці, Алавес з 47-ма очками займає восьму сходинку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ