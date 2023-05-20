Атлетік здолав Сельту і потіснив Циганкова і Ко з зони єврокубків
У суботу у 35-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 35-й тур
Атлетік – Сельта – 2:1
Голи: Вільямс І. 5, Беренгер, 54 – Ларсен, 50
Альмерія – Мальорка – початок матчу о 19:30
Хетафе – Ельче – початок матчу о 19:30
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Атлетіко на своєму полі здолав Сельту. Баски борються за право представляти країну у єврокубках, тож Сельта була підходящим суперником, аби поповнити очкову колекцію. Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині і пішли на перерву з мінімальною перевагою.
Після відпочинку "кельти" відновили статус-кво, але насолоджувались цим недовго – за чотири хвилини команда з Більбао знову повела і втримала переможний рахунок до завершення поєдинку. Як наслідок, Атлетік набрав 50 очок і потіснив з сьомої сходинки, яка дає можливість грати у Лізі конференцій, Жирону Віктора Циганкова.
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