У суботу у 35-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 35-й тур

Атлетік – Сельта – 2:1

Голи: Вільямс І. 5, Беренгер, 54 – Ларсен, 50

Альмерія – Мальорка – початок матчу о 19:30

Хетафе – Ельче – початок матчу о 19:30

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Атлетіко на своєму полі здолав Сельту. Баски борються за право представляти країну у єврокубках, тож Сельта була підходящим суперником, аби поповнити очкову колекцію. Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині і пішли на перерву з мінімальною перевагою.

Після відпочинку "кельти" відновили статус-кво, але насолоджувались цим недовго – за чотири хвилини команда з Більбао знову повела і втримала переможний рахунок до завершення поєдинку. Як наслідок, Атлетік набрав 50 очок і потіснив з сьомої сходинки, яка дає можливість грати у Лізі конференцій, Жирону Віктора Циганкова.

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