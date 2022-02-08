Програму 23-го туру Ла Ліги закривала зустріч у Більбао між Атлетіком і Еспаньйолом. Вже на 3-й хвилині каталонці шокували басків, відкривши рахунок – це Вільєна замкнув простріл Пуадо в центр штрафного, пробивши у праву дев'ятку. До речі, для Тоні даний поєдинок став першим у футболці "папуг".

"Леви" відповіли моментально. Всього через дві хвилини Сансет отримав закидання за спини захисникам від Рауля Гарсії, легко реалізувавши вихід віч-на-віч. 1:1! На 16-й же хвилині Атлетік взагалі вийшов уперед: Вівіан зачепився за відскок після подачі зі стандарту, спробувавши пробити з лету, але вийшла ідеальна скидка на дальню стійку під замикання Іньїго Мартінесу – 2:1!

Цей гол і вирішив долю зустрічі, адже більше команди не забивали. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу господарів. Атлетік набрав 34 очки й піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці, в той час як Еспаньйол залишився тринадцятим з 27 заліковими балами.

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