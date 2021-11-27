Черговий тур чемпіонату Іспанії стартував поєдинком між баскською та андалусійською командами. Звіт про нього читайте на "Футбол 24".

Рауль Гарсія вивів Атлетік вперед вже на 10-й хвилині. Вирішальною стала фатальна помилка захисника, коли він вирішив відпасувати на партнера. Муньяїн перехопив м'яч під час передачі і прострілив у штрафний майданчик. Оборонець Гранади, який стояв перед Гарсією, несподівано впав і 35-річний півзахисник легко відкрив рахунок.

В середині тайму баски провалились у центрі поля, дозволивши Мачісу прийняти передачу на лівому фланзі. Дарвін набрав крейсерську швидкість, розмотав захисника на лінії штрафного, увірвався туди і пробив у дальній кут воріт. Унаї Сімон у стрибку був безсилий. Вже за десять хвилин гості вирвались вперед: Хорхе Моліна потужно пробив по центру поля, кіпер зачепив сферу рукою, але м'яч все одно опинився у сітці.

По перерві команди обмінялись влучаннями у поперечину: спочатку Рауль Гарсія потужним ударом струсонув ворота Гранади, а за вісім хвилин вже сольний прохід Луїса Суареса увінчався пострілом у каркас.

За 15 хвилин до завершення матчу баски зрівняли. Гол вийшов доволі курйозним. Отримавши довгу діагональ на лівий фланг футболіст Атлетіко віддав у центр на Вільямса, той вже у падінні намагався проштовхнути м'яч у сітку, але встигли одразу двоє захисників, яким вдалося вибити сферу фактично з лінії воріт. Здавалось, гола вдасться уникнути, але на м'яч налетів кіпер Гранади і круглий від нього залетів у ворота. Дуже прикрий автогол. Іньїго Мартінес на шостій доданій до матчу хвилині отримав червону картку і залишив команду з Більбао у меншості. Супершанс зі стандарту з лінії воріт Гранада не реалізувала.

Нічия принесла Атлетіку 20 очок і восьму сходинку турнірної таблиці, Гранада з 12-ма балами – шістнадцята.

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