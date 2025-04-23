У рамках програми середи в 33-му турі Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 33-й тур

Атлетік – Лас-Пальмас – 1:0

Голи: Вільямс, 5

Сельта – Вільяреал – 3:0

Голи: Лопес, 45, Іглесіас, 53, Аспас, 90 (пен)

Вилучення: Байї, 37 (Вільяреал)

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Атлетік у рідних стінах втримав перемогу над Лас-Пальмас. Баскі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Іньякі Вільямса, однак канарці могли відігратись на 38-й. Макберні виривався віч-на-віч, але не зміг переграти Сімона

На початку другого тайму "леви" мали шикарну нагоду подвоїти свою перевагу зусиллями Беренгера, якому вдалося замкнути подачу з правого флангу, однак гостей врятувала стійка. На 68-й же хвилині Саннаді вривався на правий край штрафного острів'ян та завдав щільного удару – голкіпер парирував.

В цілому ж гра була рівною, однак Атлетік виглядав гостріше. На жаль для нейтральних глядачів, нових голів команди не забили, тож підопічні Ернесто Вальверде відсвяткували мінімальну звитягу. Лас-Пальмас поки що залишається в одному заліковому балі від зони вильоту.

У паралельній зустрічі Вільяреал завітав до Віго й зазнав розгрому. "Жовта субмарина" завдала всього чотири удари по воротах, що було пов'язано із вилученням Байї вже на 38-й хвилині. Втім, і до неї Сельта створювала гольові моменти. Зокрема, Маркос Алонсо ледь не забив з гострого кута:

А Фернандо Лопес стріляв з правого кута воротарського після чудової роботи Борхи Іглесіаса в центрі штрафного. В останню мить удар накрили:

Зрештою Фер Лопес відкрив рахунок, відзначившись на 45-й хвилині з передачі Борхи. У другому ж таймі "підводники" розсипались остаточно. Спочатку вони пропустили від Борхи – після хет-трику у ворота Барси Іглесіас зробив гол+пас. На 68-й же хвилині Аспас ледь не створив шедевр:

Зрештою, на 90-й хвилині Аспас відзанчився з пенальті, оформивши розгром "жовтої субмарини". 3:0!

Як наслідок, Вільяреал не зміг відірватись від шостого місця, маючи гандикап лишень в одне очко – Атлетік же відірвався від левантійців на вісім.

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