Атлетік втримав перемогу над Лас-Пальмас, Сельта розгромила Вільяреал – кривдник Барселони оформив гол+пас
Чемпіонат Іспанії 2024/25, 33-й тур
Атлетік – Лас-Пальмас – 1:0
Голи: Вільямс, 5
Сельта – Вільяреал – 3:0
Голи: Лопес, 45, Іглесіас, 53, Аспас, 90 (пен)
Вилучення: Байї, 37 (Вільяреал)
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Атлетік у рідних стінах втримав перемогу над Лас-Пальмас. Баскі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями Іньякі Вільямса, однак канарці могли відігратись на 38-й. Макберні виривався віч-на-віч, але не зміг переграти Сімона
EL GUARDIÁN DE SAN MAMÉS. #AthleticLasPalmas | #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/kNluZAoiSv— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
На початку другого тайму "леви" мали шикарну нагоду подвоїти свою перевагу зусиллями Беренгера, якому вдалося замкнути подачу з правого флангу, однак гостей врятувала стійка. На 68-й же хвилині Саннаді вривався на правий край штрафного острів'ян та завдав щільного удару – голкіпер парирував.
? ¡A la madera @AlexBerenguerR en el #AthleticLasPalmas!#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/KxKwC2Sxaq— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
?#LaLigaHighlights #AthleticLasPalmas pic.twitter.com/o2Hvyr7Wuo— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 23, 2025
В цілому ж гра була рівною, однак Атлетік виглядав гостріше. На жаль для нейтральних глядачів, нових голів команди не забили, тож підопічні Ернесто Вальверде відсвяткували мінімальну звитягу. Лас-Пальмас поки що залишається в одному заліковому балі від зони вильоту.
У паралельній зустрічі Вільяреал завітав до Віго й зазнав розгрому. "Жовта субмарина" завдала всього чотири удари по воротах, що було пов'язано із вилученням Байї вже на 38-й хвилині. Втім, і до неї Сельта створювала гольові моменти. Зокрема, Маркос Алонсо ледь не забив з гострого кута:
A volea de @marcosalonso03 #CeltaVillarreal ⋄ #LALIGAHighlights pic.twitter.com/PsQWUSsFhO— RC Celta (@RCCelta) April 23, 2025
А Фернандо Лопес стріляв з правого кута воротарського після чудової роботи Борхи Іглесіаса в центрі штрафного. В останню мить удар накрили:
¡Gueye, PROVIDENCIAL para negar el gol a Fer López! #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA | #CeltaVillarreal pic.twitter.com/F0EhVyQGhf— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
Зрештою Фер Лопес відкрив рахунок, відзначившись на 45-й хвилині з передачі Борхи. У другому ж таймі "підводники" розсипались остаточно. Спочатку вони пропустили від Борхи – після хет-трику у ворота Барси Іглесіас зробив гол+пас. На 68-й же хвилині Аспас ледь не створив шедевр:
Зрештою, на 90-й хвилині Аспас відзанчився з пенальті, оформивши розгром "жовтої субмарини". 3:0!
Lo que ha intentado Iago Aspas... #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA | #CeltaVillarreal pic.twitter.com/8rqhL9zdGq— LALIGA (@LaLiga) April 23, 2025
Як наслідок, Вільяреал не зміг відірватись від шостого місця, маючи гандикап лишень в одне очко – Атлетік же відірвався від левантійців на вісім.
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