Атлетік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Хесусом Аресо до літа 2031 року. Згідно з Marca, сума трансферу обійшлася баскам в 12 мільйонів євро.

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Баскам довелося поліпшити початкову пропозицію, щоб отримати гравця – через більшу кількість зацікавлених конкурентів. При цьому умови особистого контракту Хесуса залишилися попередніми. Ключовим фактором стало бажання самого Аресо перейти в стан "червоно-білих".

Цей трансфер з Осасуни в Атлетік став для Аресо вже другим у кар'єрі. Вперше це сталося, коли він був гравцем молодіжної команди – за 450 тисяч євро.

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