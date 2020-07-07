Атлетік услід за Адурісом покинуть ще 2 ветерани

Керівництво Атлетіка з Більбао, схоже, запланувало серйозне омолодження команди перед стартом наступного сезону. Баски не продовжили контракти відразу з двома досвідченими виконавцями.

Про розставання з Мікелем Сан Хосе та Беньятом Ечебаррією оголосив офіційний сайт "левів".

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Обидва ветерани покинуть Атлетік після фактичного завершення сезону. Оборонець Сан Хосе провів у Більбао 10 років і зіграв за басків майже чотири сотні матчів. Натомість хавбек Ечебаррія у команді з 2013-го, а раніше грав за Бетіс.

У нинішньому сезоні досвідчені виконавці не є стабільними гравцями основи: в активі Сан Хосе лише 12 поєдинків у всіх турнірах, а Беньят провів 14 матчів у різних змаганнях (1 гол).