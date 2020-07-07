toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Атлетік услід за Адурісом покинуть ще 2 ветерани

21:15 - Читать на русском
Атлетік услід за Адурісом покинуть ще 2 ветерани
Сан Хосе і Ечебаррія проти Каземіро / Getty Images

Керівництво Атлетіка з Більбао, схоже, запланувало серйозне омолодження команди перед стартом наступного сезону. Баски не продовжили контракти відразу з двома досвідченими виконавцями.

Про розставання з Мікелем Сан Хосе та Беньятом Ечебаррією оголосив офіційний сайт "левів".

"Тіло сказало мені "Досить": Адуріс пояснив рішення завершити кар'єру

Обидва ветерани покинуть Атлетік після фактичного завершення сезону. Оборонець Сан Хосе провів у Більбао 10 років і зіграв за басків майже чотири сотні матчів. Натомість хавбек Ечебаррія у команді з 2013-го, а раніше грав за Бетіс.

У нинішньому сезоні досвідчені виконавці не є стабільними гравцями основи: в активі Сан Хосе лише 12 поєдинків у всіх турнірах, а Беньят провів 14 матчів у різних змаганнях (1 гол).

blog_ava
Любеновіч офіційно попрощався із Зорею – тренер назвав несподівану причину відходу
11:38
10863
Теги
Іспанія Беньят Беньят Ечебаррія Мікель Мікель Сан Хосе Атлетік Атлетік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
43
хв
Динамо
21:30
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук