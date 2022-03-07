Леванте продовжує відчайдушну боротьбу за виживання, однак шанси "жаб" тануть з кожним туром. Перед виїзним матчем проти Атлетіка вони відставали від 17-ї позиції аж 7 очок, тож навіть нічия не влаштовувала "жаб". Їм була необхідна лишень перемогу.

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Втім, гості повністю провалили зустріч. Атлетік домінував, завдавши 12 ударів (6 у площину) ще до перерви. Леванте відповів лишень трьома, дивом відправившись на відпочинок без пропущених голів. В другому ж таймі баски дещо збавили оберти, пробивши по воротах лишень 5 разів і тримаючи м'яч 45% ігрового часу. Леванте, однак, не провів жодного пострілу у відповідь в основний час.

Не забивши жодного гола з 12 спроб до перерви, Атлетік відвантажив 3 із 5-ти ударів після неї. На 63-й хвилині Весга відкрив рахунок, на 76-й Іньякі Вільямс подвоїв перевагу, а на 88-й Саррага довів справу до розгрому з пенальті. "Жаби" зуміли провести гол престижу аж на 90+1-й хвилині – відзначитись вдалося де Фрутосу. 3:1!

Атлетік святкує перемогу й набирає 40 очок, тримаючись на 8-й позиції. Леванте, маючи 18 залікових балів, залишився на дні турнірної таблиці Ла Ліги.

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