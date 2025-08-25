Атлетік у рідних стінах переміг Райо Вальєкано – баски не залишили шансів кривдникам Циганкова
У рамках програми дня у 2-му турі Ла Ліги 2025/26 було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2025/26, 2-й тур
Атлетік – Райо Вальєкано – 1:0
Гол: Сансет, 66 (пен)
Севілья – Хетафе – початок о 22:30
"Б****, хлопче, йди на***": Родріго міг вилаяти Алонсо після заміни – його слова прочитали по губах
Атлетік здобув домашню перемогу над Райо Вальєкано. Мадридці у попередньому турі знищили Жирону за тайм, шокувавши каталонців пресингом, однак у Більбао такий же номер не пройшов. "Блискавки" програли 51 із 95-ти єдиноборств, провели 11 дотиків у карному майданчику та завдали всього 6 ударів. Лишень раз гостям вдалося влучити у площину, а сумарна гострота їхніх дій склала мізерні 0,06 очікуваних голів.
Баски теж мали ненайкращу статистику, пробивши по воротах тільки 11 разів, однак вони розтрощили суперника у верхових дуелях (18 переможних проти 9-ти) та 31 раз заходили в штрафний. Що найбільш важливо, господарі створювали гострі моменти. Зокрема, двічі міг відзначити Іньякі Вільямс:
CONEXIÓN WILLIAMS. #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/5S8qmtobQl— LALIGA (@LaLiga) August 25, 2025
? ¡@AbatallaOK evita el tanto de @willliamsssnico!#LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/rA4BBCXpu5— LALIGA (@LaLiga) August 25, 2025
Ніко Вільямс теж намагався не відставати. Вінгер накручував усю оборону Райо, однак йому трішки не щастило із завершенням:
Atrápalo si puedes.— Athletic Club (@AthleticClub) August 25, 2025
Nico Williams al aparato.#LaLigaHighlights #AthleticRayo pic.twitter.com/4C3XD8Payq
Атлетік міг забивати двічі або тричі, але обмежився всього одним голом – та і той вдалося провести з пенальті. Гумбау сфолив біля власних воріт, арбітр вказав на "позначку", а Сансет впевнено реалізував 11-метровий. Ойян забив свій перший м'яч у новому сезоні.
Фінальний свисток зафіксував перемогу басків з рахунком 1:0. Атлетік стартує у чемпіонаті з двох перемог – тиждень тому баски здолали Севілью. Райо Вальєкано залишається з трьома очками.
Повернення Довбика в Іспанію: в Роми та Вільяреала виникли розбіжності – джерело розкрило деталі