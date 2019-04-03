Уеска врятувалась в матчі з Сельтою, Ейбар здобув вольову перемогу над Райо Вальєкано: 30-й тур Ла Ліги, матчі середи

В рамках 30-го туру іспанської Прімери Атлетік Більбао у рідних стінах переграв Леванте (3:2), Уеска та Сельта розійшлись неймовірною нічиєю (3:3), а Ейбар обіграв Райо Вальєкано, поступаючись по ходу зустрічі (2:1).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 30-й тур

Атлетік – Леванте – 3:2

Голи: Берчіче, 5, Фернандес, 27 (автогол), Муніаїн, 90+3 (пен) – Рохер, 51, Кабако, 90

Вилучення: Кабако, 90+6

Уеска – Сельта – 3:3

Голи: Енріч, 63, Авіла, 71, Пулідо, 73 – Мендес, 14, Аспас, 57, Будебуз, 81

Ейбар – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Шарлес, 64, Леон, 74 – Посо, 40

Атлетік приймав у рідних стінах, вже на 5-й хвилині відкривши рахунок: Берчіче обігрався з Кордобою та пробив у верхній ближній кут, де стояв голкіпер – 1:0. На 27-й воротар Айтор Фернандес знову допоміг господарям: Кордоба прострілив на правий край карного майданчика, а Вільямс завдав потужного удару – м'яч рикошетом від захисника на лінії влетів у кіпера, а від нього у ворота. Леванте відігрався: на старті другого тайму Рохер відквитав один м'яч з пенальті, а на 90-й хвилині Кабако замкнув подачу з кутового – 2:2. Втім, святкувати перемогу гостям не судилося: вже у компенсований час смугасті заробили пенальті, який реалізував Муніаін – 3:2.

Таким чином, Атлетік набрав 43 залікових бали та наздогнав Валенсію та Севілью – андалусійці перебувають на шостій сходинці, "кажани" на сьомій позиції, а баски на восьмій. Леванте з 32 очками залишився на п'ятнадцятому місці в турнірній таблиці.

Уеска та Сельта розписали неймовірно результативну нічию. Перший тайм був за Сельтою, Браїс Мендес на 14 хвилині вивів гостей вперед. Аспас в другому таймі подвоїв перевагу Сельти і здавалось, що матч йде до впевненої перемоги. Однак після виходу Енріча Гальєхо Уеска здійснила неймовірний ривок, забивши за 10 хвилин 3 м'ячі і вийшовши вперед! Будебуз наприкінці матчу рахунок зрівняв, який і протримався до кінця матчу.

Після цієї гри турнірне становище команд не змінилось, Уеска залишилась на останньому місці з 23 пунктами, а Сельта з 29 очками все ще розташовується в зоні вильоту.

Ейбар здобув вольову перемогу над Райо Вальєкано. В першому таймі Посо вивів мадридців вперед в рахунку, однак в другій половині Шарлес та Педро Леон принесли перемогу Ейбару.

Завдяки цій перемозі Ейбар набрав 39 очок та піднявся на 10 сходинку, Райо Вальєкано з 24 пунктами залишився на передостанньому місці.