Програму 20-го туру чемпіонату Іспанії закривав поєдинок у Більбао між Атлетіком і Хетафе. В разі перемоги команди мали шанс піднятись на три-чотири позиції по таблиці, але вище дев'ятої вистрибнути вони не могли. Більш цікаво було поглянути, як зіграють баски після тріумфу в Суперкубку.

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Почали вони не дуже. Вже на 20-й секунді зустрічі Хетафе відкрив рахунок зусиллями Кукурельї, якому вдалося замкнути подачу від Аленьї. Цей гол став найшвидшим у поточному розіграші Ла Ліги. За 12 хвилин господарі відігралися завдяки Раулю Гарсії, якому вдалося пробити метрів з шести після закидання Муніаіна з глибини – втім, вже на 29-й хвилині гості заробили пенальті за фол проти Кукурельї. На щастя для басків, удар Хайме Мати з "позначки" витягнув Сімон. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Марнотратство дорого обійшлося гостям. Вже за п'ять хвилин по відновленню гри Атлетік забив другий гол – це Альварес точним ударом головою замкнув подачу Муніаіна зі штрафного. Таким чином, Ікер виконав вже шостий асист у останніх трьох матчах, хоча за попередні 82 він провів лише п'ять. На 61-й же хвилині дублем відзначився Рауль Гарсія, пробивши головою після навісу з лівого флангу – це його п'ятий гол у крайніх чотирьох матчах. У попередніх 22 зустрічах Рауль забив на один менше. При цьому він став став першим хавбеком, якому вдалося забити 100+ голів у Ла Лізі в 21 столітті.

Хетафе після такого удару так і не прийшов до тями, а Більбао продовжував куражитись. Так, Беренгер, який на 73-й хвилині змінив Рауля Гарсію, вже на 75-й замкнув передачу Вільямса з правого флангу на дальню стійку – 4:1. Точку ж у побитті поставив де Маркос, який схожим чином відзначився на 82-й хвилині. 5:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Хетафе пропустив п'ять голів вперше з березня 2017-го. Вперше за 193 матчі.

Таким чином, Атлетік набрав 24 очки та вийшов на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Стільки ж мають Сельта та Кадіс, однак у них гірша статистика протистоянь з басками. Хетафе ж, маючи в активі на один заліковий бал менше, опустився на тринадцяту сходинку.

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