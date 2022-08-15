В рамках матчу 1-го туру Ла Ліги 2022/23 Атлетік і Мальорка переможця не виявили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 1-й тур

Атлетік – Мальорка – 0:0

Хетафе – Атлетіко – початок о 20:30

Бетіс – Ельче – початок о 22:30

Атлетік у першому офіційному матчі після повернення Ернесто Вальверде приймав Мальорку. Баски прогнозовано домінували протягом усіє зустрічі, створивши купу моментів. Зокрема, на 9-й хвилині Весга пробивав з лінії штрафного у стійку, а Беренгер на 20-й не зміг переграти Райковіча під час виходу віч-на-віч.

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Перед перервою забивати могли Вільялібре та Вільямс, однак замикання кутового у виконанні Асьєра пройшло поруч з каркасом, а удар Іньякі з близької відстані парирував голкіпер. Крім цього, баски двічі претендували на пенальті, але арбітр наказав грати далі.

В другому таймі Більбао продовжив розривати суперника, однак Мальорка почала огризатись. На 56-й хвилині стійка вдруге врятувала балеарців (це Берчіче потужно пробив з лівого кута карного майданчика), а перед цим повз каркас бив Вільямс – гості ж відповіли прострілом під удар Маффео (трохи неточно) та замиканням Лі Кан Іна метрів з шести. Його удар головою не без труднощів парирував Сімон.

Вирвати перемогу для Атлетіка на 82-й хвилині міг свіжий Гурусета, який пробив з центру штрафного після передачі з правого флангу. М'яч летів у кут, але зрикошетив від захисника й влучив у штангу! Зрештою, свисток арбітра зафіксував нульову нічию.

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