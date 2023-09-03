Мальорка за три стартових тури набрала лишень одне очко, тож у домашньому матчі з Атлетіком команді була потрібна перемога. Баски ж навіть у випадку "мирової" піднялись би в зону ЛЧ – і, ймовірно, там би й залишились. Втім, після двох поспіль звитяг "левам" хотілося більшого.

Втім, замість феєричної битви вболівальники побачили тягомотину, якої вистачає і в нашій рідній УПЛ. Команди не змогли награти хоча б на один очікуваний гол. Мальорка при 8 ударах мала 0,42 xG, а у Атлетіка при 11-ти було 0,59.

Чи не найкращий шанс вирвати перемогу змарнував Мурікі, який замикав подачу з кутового. М'яч летів під ліву стійку воріт Атлетіка, але на його шляху опинився Іньякі Вільямс. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої підопічні Ернесто Вальверде набрали 7 очок, піднявшись на четверту позицію.

Обійти басків у поточному турі може тільки Осасуна, яка сьогодні приймає Барселону. Мальорка ж завдяки додатковим показникам покинула зону вильоту.

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