В рамках програми дня у 16-му турі Ла Ліги було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 16-й тур

Гранада – Атлетік – 1:1

Голи: Руїс де Галларета, 55 (автогол) – Вільямс, 6

Райо Вальєкано – Сельта – 0:0

Гранада у рідних стінах таки дограла свій матч з Атлетіком. Він мав бути проведений вчора, однак на 20-й хвилині гру зупинили й перенесли. Причиною стала смерть фаната на трибунах. Невідомо, як це позначилось на футболі басків – до зупинки воли вели з рахунком 0:1, голом відзначився Іньякі Вільямс.

У дограванні "леви" забили знову, але тепер вже у власні ворота. Автоголом відзначився опорник Руїс де Галларета. Його невдала зрізка виявилась фатальною для підопічних Ернесто Вальверде – фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Гранада так і залишилась у зоні вильоту, в той час як Атлетік наздогнав Сосьєдад і піднявся на п'яту сходинку.

У паралельному матчі Райо Вальєкано приймав іншого аутсайдера – Сельту. Зустріч завершилась без голів. Внаслідок цієї нічиєї мадридці продовжили безвиграшну серію у Ла Лізі до п'яти турів, хоча й піднялись на десяту сходинку в турнірній таблиці. Команда Рафи Бенітеса, своєю чергою, залишилась серед трійки аутсайдерів.

Довбик доводить до сліз і соромить Лєвандовскі, а Циганков збив Хаві – іспанські ЗМІ у захваті від українців та Жирони