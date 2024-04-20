Атлетік досі не може протверезіти після перемоги в Кубку Іспанії. У попередньому турі Ла Ліги баски не змогли переграти Вільяреал, а тепер їх стримав представник Сегунди. Ну, ще не представник, але шансів на виживання у Гранади де-факто немає – андалусійці відставали від рятівної 17-ї позиції на 11 очок.

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Перший тайм зустрічі з "насридами" потішив рахунком 8:1 за ударами на користь господарів. Атлетік домінував, але пропустив вже на 6-й хвилині внаслідок автогола Іньякі Вільямса – його вдалося відіграти на 24-й зусиллями Гурусети. 1:1. Відпочивати команди відправились саме з цими цифрами на табло.

У другому таймі баски продовжити тиск. Вони завдали втричі більше ударів (9:3) й володіли м'ячем 71% часу. Гранада не мала моментів, але м'яч у ворота андалусійців не йшов. І не зайшов – фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Атлетік залишився з однією перемогою над "насридами" у Ла Лізі за останні сім матчів. Попередня звитяга над Гранадою датується березнем 2021 року. Що найбільш важливо, "леви" продовжили безвиграшну серію у чемпіонаті до трьох турів, відстаючи від зони ЛЧ на три очки.

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