В рамках недільної програми 27-го туру іспанської Прімери Реал Сосьєдад на виїзді поступився Гранаді, Сельта та Атлетік не виявили сильнішого. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 27-й тур

Сельта – Атлетік – 0:0

Гранада – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Санчес, 52

Ейбар – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья – Бетіс – початок о 22:00

Сельта у рідних стінах приймала Атлетік. Перший тайм зустрічі був досить нудним. Лише кілька моментів, які було важко назвати небезпечними. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Другий тайм змін у матч не приніс, хіба що гра стала ще нуднішою. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля, і до кінця матчу жодного загострення так і не відбулось. Безгольова нічия – закономірний результат такого поєдинку.

Реал Сосьєдад завітав у гості до середняка турнірної таблиці Гранади. Гольова засуха у матчі тривала аж до 52-ї хвилини, коли Діас з дальньої дистанції пробивав по воротах, і м'яч рикошетом від Санчеса залетів у сітку. Баски одразу активізувались та перехопили контроль над м'ячем. До кінця поєдинку вони зробили безліч спроб зрівняти рахунок, однак захист ґранадців відчайдушно оборонявся і таки зумів втримати свої ворота "на замку".

Завдяки набраним трьом очкам Гранада піднялась на 8-му сходинку турнірної таблиці, натомість Реал Сосьєдад залишився 5-му місці чемпіонату.

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