В рамках 25-го туру іспанської Прімери Леванте у рідних стінах втримав нічию з Атлетіком. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетік на виїзді зустрічався із Леванте. У середині першого тайму "жаби" заробили одинадцятиметровий за фол у штрафному. Цей шанс не змарнував Рожер, який без особливих проблем вивів господарів уперед. Баски одразу кинулись в атаку, однак до перерви зрівняти не змогли.

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У другій половині зустрічі рефері призначив ще один пенальті, однак цього разу у ворота Леванте – Гарсія відплатив "жабам" тією ж монетою, зрівнявши рахунок у матчі. До останніх хвилин зустрічі обидві команди відчайдушно намагались вирватись уперед, але більше забити не вдалось жодній. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Після цієї мирової Леванте та Атлетік своїх позицій у турнірній таблиці не змінили. "Жаби" йдуть на 8-му, баски – 9-ті.

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