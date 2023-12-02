В рамках суботньої програми 15-го туру чемпіонату Іспанії 2023/24 провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 15-й тур

Атлетік – Райо Вальєкано – 4:0

Голи: Гурусета, 22, Еспіно, 47 (аг.), Вільямс І., 64, Вільямс Н., 68

Осасуна – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Будімір, 2 – Садік, 41

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Атлетік продовжив безпрограшну серію у чемпіонаті, цього разу познущавшись над Райо Вальєкано. Вже на початку зустрічі Гурусета вивів басків вперед, але арбітр угледів офсайд і гол скасував. За трохи Горка розписався у воротах суперника вдруге – цього разу вже без претензій від судді.

Одразу по перерві Еспіно фактично зняв питання щодо переможця, зрізавши м'яч у власні ворота. В середині тайму своє слово сказали брати Вільямси, протягом 4 хвилин почергово добивши суперника. Перемога принесла Атлетіку 28 очок і закріпила на п'ятій сходинці турнірної таблиці, Райо з 19-ма пунктами опустився на одинадцятий щабель.

Реал Сосьєдад зазнав болючого фіаско у Памплоні, пропустивши вже на 2-й хвилині (голом відзначився Будімір). Підопічні Іманола Альгуасіла відігрались на 41-й завдяки шикарному проходу Садіка – той поставив корпус у центрі, розвернувся, пробіг з м'ячем до лінії півкола й вистрілив у дальню дев'ятку. 1:1!

Втім, цей забитий м'яч виявився останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував нічию. Осічка дорого коштувала Сосьєдаду – "королівський клуб" залишився на 6-й позиції, відставши від топ-4 вже на п'ять очок. Барселона та Атлетіко у поточному турі можуть збільшити відрив до восьми. Катастрофічний удар по перспективах басків щодо повторення прориву в ЛЧ.

А Осасуна не знає перемог над Реал Сосьєдадом вже одинадцять з половиною років...

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