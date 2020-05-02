Атлетік розгніваний рекомендаціями УЄФА – баски ризикують залишитись без єврокубків

Атлетік із Більбао розкритикував УЄФА за рекомендації Королівській іспанській футбольній федерації щодо розподілу місць у єврокубках за умови дострокового завершення сезону 2019/20.

Баски незадоволені пропозиціями Союзу асоціацій щодо розподілу місць, за якими не отримають місця в єврокубках.

Ла Ліга може відновитися на початку червня – новий план виходу Іспанії з карантину

"Ми глибоко незгодні з рішенням, яке надає більшого значення заслугам 7-го місця у лізі, ніж заслугам фіналіста турніру, в якому беруть участь 125 команд зі всіх дивізіонів", – йдеться у заяві прес-служби Атлетіка.

Попередньо місцева федерація вирішила, що 1-4 команди потраплять до Ліги чемпіонів, 5-6 – до Ліги Європи, а сьома путівка дістанеться Атлетіку – фіналісту Кубка Іспанії. Інший фіналіст турніру – Реал Сосьєдад – наразі 4-й у турнірній таблиці й може потрапити до ЛЧ.

Згідно з рекомендаціями УЄФА, у випадку дострокового завершення сезону остання путівка до єврокубків дістанеться Валенсії, яка посідає 7-ме місце в Ла Лізі. Атлетік – лише 10-й.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко